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Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 162 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Osmaniye merkezli 3 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 162 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen "Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık" olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Soruşturma doğrultusunda Osmaniye'de 3, Kahramanmaraş'ta 11 ve Adana'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında 2 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında son 6 ay içerisinde toplam 162 milyon TL tutarında para hareketi gerçekleştiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde eğitimli dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 17 cep telefonu, 31 SIM kart, 5 USB bellek, 1 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk, 2 POS cihazı ve 1 banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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