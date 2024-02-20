Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 882 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 11 bin 882 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 32 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 49 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 33 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 79 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 37 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 69 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 653 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 86 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 116 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 74 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 11 bin 882 araç kontrol edildi, 2 bin 33 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi ve 33 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU