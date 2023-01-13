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Ordu'da tünel içerisinde yanan araç, duyarlı sürücü sayesinde söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da tünel içerisinde yanan araç, duyarlı sürücü sayesinde söndürüldü

Ordu tünel içerisinde bir araçta çıkan yangın, yoldan geçen farklı bir sürücü tarafından söndürüldü.

Ordu tünel içerisinde bir araçta çıkan yangın, yoldan geçen farklı bir sürücü tarafından söndürüldü.

Olay, Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Yiğit'in kullandığı hafif ticari araç seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracından inerek, panik halinde tünel içerisinden geçen diğer araçları el işaretiyle durdurmaya çalıştı. Olayı gören Hamza Şahin isimli otomobil sürücüsü aracını sağ şeride alarak, tünel içerisindeki yangın tüpü ile olaya müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Maddi araç oluşan araç, ekipleri soğutma çalışması sonrası olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan olay anı tünel içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Perşembe Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler

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