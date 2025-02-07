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Ordu'da Kaçak Araç Operasyonu: 5,5 Milyon TL Değerinde Araç Ele Geçirildi

Ordu'da Kaçak Araç Operasyonu: 5,5 Milyon TL Değerinde Araç Ele Geçirildi
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda piyasa değeri 5,5 milyon TL olan yurtdışından getirilmiş 2 şase numarası değiştirilmiş araç ele geçirdi. Şüpheli K.Ö.İ. yakalanırken, diğer şüpheli C.E.'nin arama çalışmaları devam ediyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon TL olan ve yurtdışından getirilen 2 adet şase numarası değiştirilmiş (change) araç ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yurtdışından ülkeye getirerek Eskişehir ve Ordu'da piyasaya sürdükleri araçlar tespit edildi. Şase numarası değiştirilerek piyasaya sürülen ve değeri 5,5 milyon TL olan araçlar ekipler tarafından teslim alındı.

Bunun üzerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatsa ilçesinde 2 adreste operasyon düzenlendi. Çalışmaların ardından, şüphelilerden K.Ö.İ. yakalanırken, C.E. isimli şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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