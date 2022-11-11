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Okulda meydana gelen gıda zehirlenmesi sonucu 13 öğrenci hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Okulda meydana gelen gıda zehirlenmesi sonucu 13 öğrenci hastanelik oldu Bursa'nın İnegöl ilçesi Altıeylül Ortaokulunda meydana gelen olayda evlerinden getirdikleri gıda ürünlerinden zehirlenen 13 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Okulda meydana gelen gıda zehirlenmesi sonucu 13 öğrenci hastanelik oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Altıeylül Ortaokulunda meydana gelen olayda evlerinden getirdikleri gıda ürünlerinden zehirlenen 13 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesinde eğitim öğretime devam eden Altıeylül Ortaokulunda meydana geldi. 6/A Sınıfı öğrencileri etkinlik için okula annelerinin yaptıkları gıda ürünlerini getirdiler. Sınıf içinde yapılan etkinlikte öğrenciler, evde yapılan kurabiye ve tatlıları birbirlerine ikram ettiler. İddiaya göre öğrenciler yedikleri gıda ürünleri nedeniyle 1 saat sonra fenalık geçirmeye başladılar. Mide bulantısı ve karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan çocukları gören öğretmenler 112'ye haber verdiler. Okula çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Fenalık geçiren 13 öğrenci, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yedikleri gıdadan zehirlendikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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