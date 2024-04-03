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Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Nusaybin'de 24 yıl hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Nusaybin Mardin 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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