Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Nusaybin'de 24 yıl hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MARDİN