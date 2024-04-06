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Niğde İl Jandarma Komutanlığı 288 kişiyi yakaladı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 288 kişi yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1- 31 Mart 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda Türkiye genelinde çeşitli suçlardan aranan 288 kişiyi yakaladı. Yakalanan arasında 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 7 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişinin bulunduğu belirtildi.

1 ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalan 288 tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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