Niğde'de Tefecilikten 4 Kişi Gözaltına Alındı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı; Bor ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, tefecilik suçunu örgütlü şekilde işlediği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince örgütlü suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerle birlikte, farklı isimlere düzenlenmiş 30 adet farklı isimlere düzenlenmiş 5 milyon 176 bin TL'lik senet, 6 adet 9 milyon 502 bin 950 TL'lik kullanılmış çek koçanı, 74 adet boş senet, 18 adet noterden alınmış belge, 1 adet senet tevdi bordosu ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE