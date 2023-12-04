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Nevşehir'de Yolcu Otobüsü Kaza Sonucu Bir Kişinin Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de arkadaşlarının aracına binmek istemeyen Rabia Kepenek'e (25) yolun karşısına geçtiği anda yolcu otobüsü çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de arkadaşlarının aracına binmek istemeyen Rabia Kepenek'e yolun karşısına geçtiği anda yolcu otobüsü çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde Nevşehir Avanos karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Rabia Kepenek (25), 50 ACR 443 plakalı otomobil ile Nevşehir'de alkol aldıktan sonra Avanos ilçesinde bulunan bir mekanda eğlenmek için yola çıktı. Avanos'a giderken arkadaşlarının telefonda ısrarı üzerine aracını yol kenarına park etti. Yanına giden arkadaşları geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Bir ara aracından inen Rabia Kepenek arkadaşlarının elinden kurtularak yola doğru koşmaya başladı.

Yolun karşı şeridine geçen Rabia Kepenek'e Avanos istikametinden gelen ve Mustafa Keleş'in kullandığı 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Olay yerinde bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rabia Kepenek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Rabia Kepenek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Avanos Ölüm Soruşturma Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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