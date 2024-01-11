Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Nevşehir Çevre Yolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Enes A. C. 50 EU 763 plakalı otomobili ile yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Kısmet B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile Kısmet B. yolda savrulurken, yayaya çarpan otomobil de yol kenarındaki yeşil alana daldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan Kısmet B.'de kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.