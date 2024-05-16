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Nevşehir'de 23 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine Gülşehir ilçesi ile Niğde ilinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 23 ton sahte gübre ele geçirdi. Operasyonda ayrıca, gübre takip sistemi bandrolü, boş gübre çuvalı ve gübre imalatında kullanılan hammadde de bulundu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sürülmek üzere olan 23 ton sahte gübre ele geçirdi.

Sahte gübre yapıldığı ihbarını alan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri; yaptıkları çalışmada Gülşehir ilçesi ile Niğde ilinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 23 ton gübre ele geçirdi. Yapılan operasyonda ayrıca, 2 GTS (gübre takip sistemi) bandrolü, 10 bin adet boş gübre çuvalı, çok sayıda yetki kapsamında bulunmayan ürün içerik tanıtım etiketi ve 20 ton ağırlığında gübre imalatında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gülşehir Nevşehir Niğde Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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