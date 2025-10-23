NBA'de Yasadışı Bahis Skandalı: Billups ve Rozier Gözaltında

ABD'de FBI tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) takımlarından Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier gözaltına alındı.

FBI Direktörü Kash Patel, düzenlediği basın toplantısında, "Bu soruşturma sadece bir spor skandalı değil, aynı zamanda organize suç örgütlerinin profesyonel sporlara sızmasının çarpıcı bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın yalnızca NBA oyuncularını değil, organize suç örgütlerini de kapsadığını vurgulayan Patel, "NBA içindeki dolandırıcılığı çökertmekle kalmadık, Bonanno, Gambino, Genovese ve Lucchese gibi mafya örgütlerine de operasyon düzenledik" dedi.

Patel, soruşturmanın elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, gasp, soygun ve yasa dışı kumar suçlarını da kapsadığını açıkladı. Patel, internet üzerinden organize edilen yasa dışı bahis oyunları aracılığıyla bazı oyuncuların milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiğini ve soruşturmanın genişletileceğini duyurdu.

FBI operasyonu kapsamında Rozier, Orlando'daki bir otelde sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Billups, ise Oregon'da yakalandı. Billups, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak ülke çapındaki kumar oyunlarında hile yapmakla, Rozier, ise oynadığı bir NBA maçında istatistiklerini manipüle ederek yasa dışı bahisten çıkar sağlamakla suçlanıyor. Billups'ın yarın Portland'da hakim karşısına çıklması bekleniyor.

ABD Savcısı Joseph Nocella, Billups ve Rozier'in, organize suç örgütleriyle bağlantılı iki ayrı iddianamede yer aldıklarını açıkladı. Nocella, sanıkların yasa dışı poker oyunlarında yüksek teknoloji hileleri kullandığını ve bunun mafya tarafından organize edildiğini belirtti. Savcı Nocella, "Kurbanların bilmediği şey, masadaki herkesin dolandırıcılığın parçası olduğuydu" dedi.

Savcılık, Rozier'in 2022-2024 yılları arasında NBA oyuncularının sağlık durumları ve maç performanslarına ilişkin gizli bilgileri yasa dışı bahis sitelerinde kullanarak haksız kazanç sağladığını ifade etti.

Rozier ve eski Cleveland Cavaliers oyuncusu Damon Jones dahil 6 sanığın, bu bilgileri kullanarak çok sayıda bahis sitesinde dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. İddianamede, Rozier'in özel sağlık bilgilerini kullanarak, "hangi maçlarda oynamayacağı, sakatlık nedeniyle çekileceği ya da performans düşüşü yaşanacağı" gibi detayları manipüle ettiği belirtildi.

Savcılık, sanıklar Hamptons, Miami, Las Vegas ve Manhattan gibi şehirlerde özel poker geceleri düzenleyerek, "modifiye edilmiş karıştırma makineleri" aracılığıyla kartları önceden okuyup oyunu manipüle ettiğini ifade etti. Bu sistemle "balık" olarak adlandırılan zengin oyunculara karşı kazanç sağlayan dolandırıcılar, oyun başına on binlerce dolar elde kazandığını aktaran savcılık, Billups ve Jones gibi tanınmış isimler ise mağdurları cezbetmek için olarak oyuna davet edildiğini aktardı.

Savcı Nocella, poker operasyonunun Bonanno, Gambino ve Genovese ailelerinin kontrolünde yürütüldüğünü oyunlardan elde edilen gelirlerin mafya aracılığıyla aklandığını açıkladı. Borç tahsilatı ve tehdit olaylarının da bu suç örgütleri üzerinden yapıldığı, elde edilen kazançların bir kısmının kara para aklama ağına aktarıldığı belirtildi.

NBA'den uzaklaştırma kararı

NBA yönetimi, iki ismin adlarının geçtiği iddianamelerin ardından hızla harekete geçti. NBA'den yapılan açıklamada, "Bugün açıklanan federal iddianameleri dikkatle inceliyoruz. Terry Rozier ve Chauncey Billups, takımlarından derhal uzaklaştırılmıştır. İlgili makamlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iddiaları son derece ciddiye alıyoruz ve oyunumuzun dürüstlüğü, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" denildi. - NEW YORK