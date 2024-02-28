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Narkoçelik-3 Operasyonunda Aydın'da 48 Zehir Taciri Yakalandı

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Ülke genelinde düzenlenen Narkoçelik-3 operasyonu kapsamında Aydın'da 48 zehir taciri yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda 101 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Ülke genelinde 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkoçelik-3 operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 48 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 15 ilde düzenlenen Narkoçelik-3 operasyonuyla 101 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-3' operasyonlarında 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise 1 kilogram esrar, 750 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 48 sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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