Muzaffer Şirin’in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Suçların hiçbirisini kabul etmiyorum"

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Şirin, evinde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve mermileri yaklaşık 5-6 ay önce Trabzon'un Of ilçesinde Gürcü uyruklu olduğunu belirttiği bir kişiden 45 bin liraya aldığını söyledi.

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirin, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"Tribünlerde uyuşturucu kullanan ve satan kişilerle mücadele ediyorum"

İkametinde ele geçirilen tabanca, şarjör ve 9x19 çapındaki mermilerle ilgili savunma yapan Şirin, silahı neden aldığını da anlattı. Şirin, "Yaklaşık 5-6 ay önce memleketim Trabzon Of'ta bulunduğum esnada sezonluk işçi olarak bölgeye gelen Gürcü vatandaşı olarak bildiğim bir kişiden 45 bin TL elden nakit para vererek satın aldım. Silahı satın alırken yanımda başka kimse yoktu" ifadelerini kullandı.

Silahı kendisini korumak amacıyla aldığını söyleyen Şirin, "Tribünlerde aktif olarak görev alan ve yine tribünlerde tribüne sızmaya çalışan uyuşturucu madde kullanan ve tribüne sokup satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğim için bu hususta olası tehditlerde kendimi korumak için aldığım tabanca ve mermilerdir" dedi.

Şirin, ruhsatsız silah ve mermi bulundurduğu için pişman olduğunu belirterek, "Bu amaçla da olsa ruhsatsız mermi ve tabanca bulundurduğum için pişmanım" diye konuştu.

"6,35'lik şarjör ve fişeklerden bilgim yok"

Evde bulunan 6,35 milimetre çapındaki şarjör ve fişeklerle ilgili bilgisinin olmadığını savunan Şirin, "İkamette tespit edilen 6x35 çapındaki şarjörlere ve fişeğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Hangi tarihte ve ne şekilde ikametime girdiğine dair herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

Şirin, evde yaşayan diğer aile bireylerinin de söz konusu mühimmatla ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Benim dışımdaki ikamette yaşayan aile bireylerinin de bahse konu mermi ve şarjörlerle bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Balistik yelekler

Şirin, evinde ele geçirilen 4 balistik yelekten birini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu'nda adını ve adresini hatırlamadığı bir iş yerinden satın aldığını söyleyen Şirin, "Amacım olası tehdit durumlarında kendimi korumaktır" dedi.

Bir başka yeleği ise yaklaşık 5 ay önce "Hakan" isimli bir kişiden hediye olarak aldığını belirten Şirin, "Avrupa maçlarında simaen tanıdığım ancak kendisi hakkında başka bilgiye sahip olmadığım bir kişiden hediye olarak almıştım" ifadelerini kullandı.

Diğer iki balistik yelek hakkında bilgisinin olmadığını söyleyen Şirin, "Diğer iki yeleğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Onlara dair bir bilgi beyan edemiyorum" dedi.

"Hesaplar şahsım tarafından kullanılmaktadır"

Şirin, soruşturma kapsamında X ve Instagram hesaplarının kendisine ait olduğunu da kabul etti. "Sebahattin" isminin resmi olarak değiştirilmiş bir isim olmadığını belirten Şirin, "Her ne kadar resmi kayıtlarda ismim Muzaffer Şirin olarak geçse de ben doğduğumdan bugüne kadar ailem tarafından hep Sebahattin olarak anılıyorum" dedi.

Şirin, "Sebahattin" isminin kullanımının ailesinden başlayarak sosyal çevresinde de devam ettiğini belirterek, "Resmi olarak isim değiştirmem veya sonradan kendi ismim dışında başka bir isim kullanmam söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

8 Ağustos 2026 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımın kendisine ait olduğunu da kabul eden Şirin, "Soruşturma kapsamında X (Twitter) sosyal medya platformunda şahsıma ait hesaptan 08/08/2026 tarihinde saat 23.56'da yapılan paylaşım şahsıma aittir. Aynı paylaşımı Instagram sosyal medya hesabımdan da yaptım" dedi.

"Amacım ihbarda bulunmak ve bakanlığımızı bilgilendirmekti"

Söz konusu paylaşımı hangi amaçla yaptığını da anlatan Şirin, "Paylaşımda bulunma amacım, devletimizin geçmişte özellikle 1993 senesinde meydana gelen faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele alarak bu olayların üzerine gitmesini, bu hususta kararlı mücadele vermesini çok kıymetli bulduğum ve desteklediğimden ötürüdür" ifadelerini kullandı.

Şirin, paylaşımında devlet içerisinden bir grubun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı yönündeki iddialara ve Adalet Bakanı'nın adının bu iddialarda geçirilmesine de değindiğini belirterek, "Ben bu hususu aktif olarak kullandığım sosyal medya platformlarında içeriğine itibar etmediğim yazılar ve paylaşımlar gördüğüm için paylaştım" dedi.

Şirin, paylaşımının amacının Adalet Bakanlığı'nı konu hakkında bilgilendirmek olduğunu savunarak, "Amacım bir nevi bu hususta ihbarda bulunmak ve yine Sayın Bakanımızın gıyabında yapılan ve itibar etmediğimiz sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmek ve bakanlığımızı bu hususta bilgilendirmekti" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'a özgürlük" sloganıyla ilgili savunma

Şirin, emniyetten Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada basın mensuplarına yönelik "Öcalan'a özgürlük" şeklindeki söylemiyle ilgili de ifade verdi.

Şirin, "Emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda Terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için 'Öcalan'a özgürlük, Öcalan'a özgürlük' şeklinde söylemde bulundum" dedi.

Söz konusu söylemin başka bir amacı olmadığını savunan Şirin, "Başka bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz bilet iddiasını kabul etmedi

Şirin, hakkında yürütülen soruşturmada ultrAslan taraftar grubuna ücretsiz bilet verildiği ve bu biletlerin değerinin üzerinde satıldığı yönündeki iddiaları da reddetti.

UltrAslan'ın Galatasaray yönetimiyle bağlantısı olmadığını savunan Şirin, "Ben ifademde belirttiğim gibi sadece Galatasaray'a gönül bağı bulunan ve bu amaçla sosyal medya platformunda ultrAslan adı altında bir araya gelen taraftarların bir parçasıyım. Bu taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır" dedi.

Kulüp tarafından gruba ücretsiz bilet verilmediğini belirten Şirin, "Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan üniversite ve lise öğrencilerine yüzde 50 indirim hakkı tanınmıştır" ifadelerini kullandı.

Şirin, indirimli biletlerin de satıldığı iddiasını kabul etmeyerek, "Bu şekilde alınan biletlerin de hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir" dedi.

İfadesinin sonunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şirin, "Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında tarafıma sorulan hususlara ilişkin samimi olarak beyanda bulundum. Üzerime atılı suçların hiçbirisini kabul etmiyorum. Suçsuzum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı