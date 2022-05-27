Müsilaj operasyonda Adana'da 4 gözaltı - Haberler

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Müsilaj operasyonda Adana'da 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Müsilaj operasyonda Adana'da 4 gözaltı Türkiye genelinde 16 ilde eş zamanlı yapılan "Müsilaj" operasyonunda Adana'da "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı öne sürülen 1'i kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Müsilaj operasyonda Adana'da 4 gözaltı

ADANA - Türkiye genelinde 16 ilde eş zamanlı yapılan "Müsilaj" operasyonunda Adana'da "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı öne sürülen 1'i kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" dün operasyonu başlatıldı. Bu çerçevede Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda adli evrak ve dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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