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Muş'un Varto ilçesinde 2 ortaokul öğrencisi intihar etti

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Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki 2 ortaokul öğrenci bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki 2 ortaokul öğrenci bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde ikamet eden ve Atatürk Ortaokuluna giden P.A. (14) ve Z.T. (14) isimli 2 kız çocuğu, bilinmeyen bir nedenle metruk bir binada intihar etti. P.A.'nın babası tarafından asılı bir şekilde bulunmasının ardından Varto Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Varto Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her 2 kız çocuğunun cenazeleri Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Varto Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni otopsi için Muş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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