Muş'ta tosun saldırısına uğrayan adamın kaburgaları kırıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde tosunların saldırısına uğrayan adamın kaburgaları kırıldı, kafasına 15 dikiş atıldı.

İlçenin Hasanpaşa köyünde hayvancılık ile geçimini sağlayan Sıdık Biral, ahırındaki hayvanları köyün içindeki çeşmeye sulamaya götürdüğü sırada tosunların saldırısına uğradı. Tosunların darbeleriyle yere yığılan ve köylüler tarafından tosunların ayaklarının altından çıkarılan Sıdık Biral, ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede kaburgaları kırıldığı belirlenen Biral'ın kafasına ise 15 dikiş atıldı.

Tosların saldırısında ölümden dönen Sıddık Biral, hayvanlarını sulamak için köyün içindeki çeşmeye götürdüğünü belirterek, "Tam su içecekleri yere geldiğim zaman, tosunların saldırısına uğradım. Feryatlarıma köylüler yetişti. Köylüler olmasa ölecektim" dedi. - MUŞ