Muş'ta Kudüs ve Kudüs'ü Anlamak Konulu Konferans Düzenlendi

Muş'un Varto Müftülüğünce "Kudüs ve Kudüs'ü anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Varto Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, yaptığı konuşmada, "Bu kanayan Filistin yarasını, bu katliamı, bu soykırıma dur diyecek tek bir devlet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, Türk ordusudur ve Müslüman millet biziz. Bunu herkes bilmelidir. Ayak seslerimiz yavaş yavaş duyulmaya başlandı. O küffarın tek olduğu gibi inşallah Müslümanlarda Türkiye'nin öncülüğünde tek bir millet olarak hareket ettiği zaman göreceksiniz bir tane Filistinlinin burnu kanamaz" dedi.

Varto Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile 4-6 yaş grubu kursiyerlerin gösterisinin ardından konferans son buldu. - MUŞ