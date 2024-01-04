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Muş'ta Kudüs ve Kudüs'ü Anlamak Konulu Konferans Düzenlendi

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Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta, Kudüs ve Kudüs'ün önemi anlatıldı. Konferansa katılanlar, saygı duruşunda bulunarak başladılar ve konuşmaların ardından gösteriler izlendi.

Muş'un Varto Müftülüğünce "Kudüs ve Kudüs'ü anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Varto Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, yaptığı konuşmada, "Bu kanayan Filistin yarasını, bu katliamı, bu soykırıma dur diyecek tek bir devlet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, Türk ordusudur ve Müslüman millet biziz. Bunu herkes bilmelidir. Ayak seslerimiz yavaş yavaş duyulmaya başlandı. O küffarın tek olduğu gibi inşallah Müslümanlarda Türkiye'nin öncülüğünde tek bir millet olarak hareket ettiği zaman göreceksiniz bir tane Filistinlinin burnu kanamaz" dedi.

Varto Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile 4-6 yaş grubu kursiyerlerin gösterisinin ardından konferans son buldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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