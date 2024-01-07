Muğla Seydikemer'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayan 41 AKA 140 plakalı otomobil sürücüsü F.Ç. (29) direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak duran araç sürücüsü F.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri muhtemel başka kazaları engellemek için yolda trafik önlemleri aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA