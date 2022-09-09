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Muğla-Denizli il sınırında orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Muğla-Denizli il sınırında orman yangını

Muğla-Denizli il sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla- Denizli il sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli il sınırı Esençay Mahallesi ile Denizli Kale ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Kale Denizli Muğla 3. Sayfa Haberler

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