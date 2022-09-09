Muğla-Denizli il sınırında orman yangını 3. Sayfa Haberleri Muğla-Denizli il sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Muğla- Denizli il sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli il sınırı Esençay Mahallesi ile Denizli Kale ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Kale Denizli Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla-Denizli il sınırında orman yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.