Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

ABD, Ukrayna topraklarından milyarlarca dolar kazanacak
AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti

"AK Parti'den önce bize geldi" iddiasına dikkat çeken yanıt
Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada

Muğla'da KASKOM Projesi Trafik Güvenliğini Artırıyor

Muğla'da KASKOM Projesi Trafik Güvenliğini Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, 'KASKOM Kaskınız Güvenceniz' projesi ile motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yapılan denetimler kapsamında binlerce kural ihlali tespit edildi ve cezalar uygulandı.

2024-2027 Cumhurbaşkanlığı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem planı doğrultusunda yapılan Muğla Valiliği Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 'KASKOM Kaskınız Güvenceniz' projesi yürütülmektedir. Muğla geneli tescilli 287 bin 032 motosiklet mevcut olup, Motosikletler tescilli araçların yüzde 39,7'sını oluşturmaktadır.

Yapılan ihlal değerlendirilmesi kapsamında, kaldırımda kullanılan motosikletler, kask kullanmayan motosiklet sürücü ve bunun yanı sıra motosiklet yolcuları, üniversite yol güzergahı üzerinde motosiklete kasksız yolcu olarak binen otostopçu öğrenciler tespit edilerek, trafikte şerit disiplinine riayet etmeyen, hatalı sollama yapan motosikletler, araçlar arasında makas atarak sollama yapan motosikletler, kasksız öğrencileri okula getiren veliler hedef olarak belirlendi.

01 Şubat-25 Şubat 2025 tarihleri arasında Muğla Emniyet Müdürlüğü kent güvenlik yönetim sistemine entegre 220 adet kameraya ait 158 bin 400 saat kayıt üzerinde yapılan ihlal tespitleri ile trafik ekiplerimizin yapmış olduğu çalışma doğrultusunda, Bin 762 adet trafik ışık ve işaret ihlali, 4 bin765 koruma başlığı- gözlük kontrolü (Kask), 708 cep telefonu ihlali olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 22 bin 035 kural ihlali trafik 68 milyon 237 bin 118 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

KASKOM Projesi ile ilgili bilgilendirme amacıyla okullara, AVM ye, halkın kalabalık bulunduğu yerlere pankart, afiş asıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik TEsçil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet kullanıcılarına farkındalık oluşturma amaçlı bilgilendirme broşürü dağıtılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti
img

Derbi sonrası olay sözler: Arı kovanına çomağı soktuk
img

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
Bomba iddia: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek

Messi için dünya futbolunu sarsacak transfer iddiası
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.