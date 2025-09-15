Muğla'da Dolandırıcılık: Dozerini Satarken Sahte Çekle Dolandırıldı

Muğla'da yaşayan Mehmet Arıkan, internetten ilana çıkardığı dozerini Adana'dan 3 kişinin gelip aldığını, sahte çek verdiklerini ve dolandırıldığını öne sürdü. Arıkan, çetenin Adana'da dozeri parçalayıp satmasından endişe duyduğunu belirterek savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Mehmet Arıkan, sahibi olduğu dozeri, geçen hafta internette 4 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkarttı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ş.Ö. ve akrabaları, ilanı görüp Arıkan ile iletişime geçti. Arıkan, Ş.Ö ve akrabalarını Muğla'ya davet etti. Arıkan, 6 Eylül'de Muğla'ya gelen Ş.Ö. ve yanındaki akrabaları K.E. ve B.K. ile bir kafede buluşup satışta anlaştı.

Ş.Ö. ödemenin büyük kısmını çek ile yapılmasını isteyip Arıkan'a 500 bin TL elden nakit teslim edip 3 milyon 750 bin TL değerinde çek imzaladı. Arıkan, Ş.Ö.'den ayrıca 100 bin TL kapora aldı. Çekin ödeme tarihine kadar dozeri başka bir işte kullanmak isteyen Arıkan, Ş.Ö. ve akrabalarıyla birlikte dozeri tıra yükledi. Kendisi de araç ile Hatay'ın Antakya ilçesine doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında Mersin'de konaklamak için otel tutan Arıkan, Ş.Ö. ve akrabalarının dozerin devrini kendi üzerlerine geçirilmesini istemesi üzerine anlaşmayı bozdu. Arıkan, dozerini geri alıp Muğla'ya dönmek istediğinde ise Ş.Ö., dozerin Konya'da olduğunu söyledi. Konya'ya giden Arıkan, kendisine gönderilen konumda iş makinesini göremeyince Ş.Ö.'nün Adana'daki adreslerine gitti ancak burada da kimseye ulaşamadı. Arıkan, dolandırıldığını anlayınca Muğla'ya dönüp, çekleri kontrol ettirdi. Çeklerin sahte olduğunu ve kendi adına kayıtlı dozerin sosyal medyada düşük fiyata satışa çıkarıldığını öğrenen Arıkan, Ş.Ö. ile akrabaları K.E. ve B.K. ile çekte imzası bulunan E.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Arıkan, aracının devrinin kendisinde olduğunu belirterek, "Dozerimin parçalanmadan ve başkalarına ucuza satılmadan bulunması için tüm yetkililerden yardım istiyorum" dedi. - ADANA