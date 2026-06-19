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Muğla'da 142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Muğla'da 142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonu
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Muğla'da yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları 142 milyon TL dolandıran 17 şüpheliye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 27 araç, 51 gayrimenkul ve kripto varlıklara el konuldu.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, yatırım danışmanlığı yaptıklarını iddia ederek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin, taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle mağdurları dolandırdıkları belirlendi. Örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, haksız kazanç sağlamak amacıyla bir araya geldikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri akraba veya yakınları adına alınan gayrimenkullere ya da kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 7 ayrı dolandırıcılık olayında mağdurları yaklaşık 142 milyon Türk Lirası zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyon

Haklarında işlem başlatılan 17 şüpheliye yönelik Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri ile Malatya ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 567 adet fişek, toplam değeri 25 milyon TL olan 6 çek, toplam değeri 1 milyon 60 bin TL olan 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

Mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli adli işlemlerinin tamamlanması için Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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