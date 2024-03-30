Mudanya'da Otomobilde Uyuşturucu Yakalandı

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobilde 19,85 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mudanya yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil ve içindeki H.T. ile S.Y.'nin üst aamalarında 19,85 gram metamfetamin ele geçirildi. H.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA