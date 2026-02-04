Muay Thai Federasyon Başkanı'na muştalı ve bıçaklı saldırı davasında kritik mütalaa

Antalya'nın Kemer ilçesinde Muay Thai Dünya Şampiyonası için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in spor salonu önünde uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin davanın üçüncü duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, ilk duruşmada tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın, tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun azmettiricileri oldukları gerekçesiyle tutuklanmalarını talep etti.

Olay, geçen yıl 28 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. 24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Antalya'ya gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların yapıldığı salonun giriş kapısında kendisini bekleyen iki şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Muştalı saldırı sonrası yere düşürülen Musayev, ardından karın bölgesi ve boğazından bıçaklandı. Musayev olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı ise spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Musayev'in beklediği sırada yanına gelen bir kişi tarafından boynuna muşta ile vurularak yere düşürüldüğü, ardından yaşanan arbede ve kargaşa yer aldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonucu, saldırıya karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler havalimanında ve yurt dışında yakalandı

Soruşturma kapsamında, saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Azer H., Kemer'de yakalandı. Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynulla Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İ.G., Fuad B. ve Rashad S.'nin, saldırının ardından kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, kıyafet değiştirerek taksiyle Antalya Havalimanı'na gittikleri belirlendi. A.R. ve K.K. havalimanında yakalanırken, Rusya'ya kaçtığı tespit edilen Eynulla B. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı, Rusya'da yakalanarak Interpol eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Fuad B. ve Rashad S.'nin, uçuş bulamayınca saç ve sakal tıraşı olup tekrar havalimanına döndükleri, burada gözaltına alındıkları belirlendi. Soruşturma, Vugar A.'nın da gözaltına alınmasıyla genişletildi. A.R. ve K.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler "örgütlü şekilde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İlk duruşmada tahliyeler yaşandı

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Üçüncü celsede savcıdan tutuklama mütalaası

Mahkemenin üçüncü celsesinde, tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. ile tutuklu sanıklar Eynulla Babazade, Fuad B. ve Rashad S. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki ve sanık avukatları da katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, adli kontrolle serbest bulunan Vugar A., Azer H. ve Elshan A.'nın olayın azmettiricileri olduğu kanaatine varıldığını belirterek, tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmalarını talep etti.

"Adli Tıp'a sevk edildi"

Duruşma sonrası açıklama yapan Musayev'in avukatı Sevinç Hasanoğlu, "Müvekkilim Araz Musayev, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki sıfatıyla yer almaktadır. Bugünkü duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Müvekkilim saldırı sırasında aldığı bıçak darbesi nedeniyle yaralanmıştı. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi" dedi.

"Mütalaa taleplerimizle paralel"

Musayev'in bir diğer avukatı Mehmed Said Gümüşbaş ise, "Dosyamızda 3 kişi tutuklu, 3 kişi adli kontrol altında. Adli kontrol altındaki sanıkların ısrarla tutuklanmaları gerektiğine dair beyanlarımız vardı. Savcının mütalaası da beyanlarımızla paralel geldi. Bu üç kişinin azmettirici oldukları ve tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmaları gerektiği yönünde mütalaa verildi. Mahkeme, müvekkilimizin sağlık raporunun güncellenmesini istedi. Araz bey duruşma sonrasında muayene oldu, önümüzdeki duruşmada kararı bekliyoruz" diye konuştu.

"Olaylar çıkacak, bizim lehimize haber yap 3 bin dolar verelim"

Gümüşbaş, duruşmada iki tanığın dinlendiğini belirterek, tanıkların, saldırıdan bir gün önce gazeteci kimliğiyle salona gelen kişilerin sanık Vugar A. ile karşılaştıklarında tedirgin edildiklerini, sanıkların Musayev hakkında "meşru başkan olmadığı", "bu işi bir şekilde halledecekleri" yönünde ifadeler kullandıklarını, ayrıca gazeteciye "olaylar çıkacak, bizim lehimize haber yap, sana 3 bin dolar verelim" teklifinde bulunulduğunu anlattı. Bu beyanların tutanak altına alındığını söyledi.

"Bugün dahi ameliyata ihtiyacım olduğu açıkça ifade edildi"

Duruşma sonrası konuşan Araz Musayev ise, "Bana karşı işlenen ağır bir cinayet girişimine ilişkin yargılama süreci devam ediyor. Savcılık tarafından bir kez daha bunun öldürmeye teşebbüs olduğu ortaya konuldu. Doktor kontrolünden geçirildim, bütün organlarımdaki hasarlar yeniden tespit edildi. Bugün dahi ameliyata ihtiyacım olduğu açıkça ifade edildi. Federasyonumun elimden alınmasına yönelik bu olay nedeniyle, sonuna kadar mücadele edeceğim. Türk adaletine inanıyorum. Suçluların hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA