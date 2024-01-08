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MSB'nin dikkat çeken keskin nişancı paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan keskin nişancı görüntüleri yoğun ilgi gördü. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, keskin nişancı kahraman Türk askerinin bin metrelik hedefi tam on ikiden vurduğu görüntüler paylaşıldı. Yoğun ilgi gören paylaşımda ise 'İkinci atışa gerek yok' ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin dikkat çeken keskin nişancı paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan keskin nişancı görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, keskin nişancı kahraman Türk askerinin bin metrelik hedefi tam on ikiden vurduğu görüntüler paylaşıldı. Yoğun ilgi gören paylaşımda ise "İkinci atışa gerek yok" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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