Son dakika haber: MSB: Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!
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Son dakika haber... MSB: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!
MSB: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa