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Motosikletle uyuşturucu taşıyan zanlılar polise yakalandı

Motosikletle uyuşturucu taşıyan zanlılar polise yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy'de motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.

Bakırköy'de motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.

Ataköy Turgut Özal Kavşağı üzerinde motokuryelere yönelik drone destekli denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, duraksayan 2 motosiklet sürücüsünü fark etti. G.G. ve M.A.R isimli şüpheli şahısları durduran ekipler, motorda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, motosikletlere kancalı ip ve şeffaf bant yardımıyla sabitlenmiş büyük ebatlarda 3 adet kutunun içerisine gizlenmiş halde, 83 bin 692 adet sentetik hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataköy 3. Sayfa Haberler

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