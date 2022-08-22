Motosikletle uyuşturucu taşıyan zanlılar polise yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bakırköy'de motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı. Bakırköy'de motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı. Ataköy Turgut Özal Kavşağı üzerinde motokuryelere yönelik drone destekli denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, duraksayan 2 motosiklet sürücüsünü fark etti. G.G. ve M.A.R isimli şüpheli şahısları durduran ekipler, motorda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, motosikletlere kancalı ip ve şeffaf bant yardımıyla sabitlenmiş büyük ebatlarda 3 adet kutunun içerisine gizlenmiş halde, 83 bin 692 adet sentetik hap ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ataköy 3. Sayfa Haberler

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