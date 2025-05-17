Motosikletle Akrobatik Hareket Yapan Sürücüye 27 Bin TL Ceza

Motosikletle Akrobatik Hareket Yapan Sürücüye 27 Bin TL Ceza
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü A.B.Ö. sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkarıldı ve toplam 27 bin 753 TL ceza aldı.

Motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

İSTANBUL - Eyüpsultan'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 27 bin 753 TL ceza kesildi.

Eyüpsultan Dere Sokak üzerinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi, 34 MZG 208 plakalı motosiklet sürücüsü A.B.Ö isimli şahsı tespit etti. Gözaltına alınan sürücüye "Plakada okunmayacak şekilde değişiklik yapmak", "Dikiz aynasız araç kullanmak", "Sürücü Belgesiz araç kullanmak", "Akrobatik hareket yapmak", "Kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 27 bin 753 TL ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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