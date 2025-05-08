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Motosiklet Yarışı Planı Jandarma tarafından Engellendi

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir grup genç, yasadışı motosiklet yarışı hazırlığı yaparken jandarma tarafından yakalandı. Motosikletler çekiciye yüklenirken, gençlere toplamda 400 bin TL ceza kesildi.

Yarışa başlayamadan jandarmaya yakalandılar: Çekici önünde poz verdiler

Gençlerin yasa dışı motosiklet yarışı planını jandarma suya düşürdü

Motosikletler çekiciye yüklendi, yarış hayali kuran gençlere ceza yağdı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir grup gencin yasa dışı motosiklet yarışı planını jandarma ekipleri suya düşürdü. Çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürülen motosikletlerin sürücülerine yaklaşık 400 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarmaya yakalanan gençlerin, çekici üzerindeki motosikletlerin önünde poz verdiği anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Akyazı ilçesinde bir motosiklet grubu yarış hazırlığına başladı. Motosikletlilerin peşinde olan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akyazı ilçe trafik ekipleri de gençlerin yarış hayalini suya düşürdü. Jandarma ekipleri, Osmanbey Mahallesi'nde yarış hazırlığı yapan motosikletçilerin yarışını daha başlamadan sonlandırdı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda yarış hazırlığında olan birçok motosiklet çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına çekildi. Motosikletlerden bazılarının trafikten men edildiği öğrenilirken, yarış hayalleri suya düşen sürücülere ise yaklaşık 400 bin TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ceza yiyen gençlerin çekiciye yüklenen motosikletlerinin önünde poz verdiği anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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