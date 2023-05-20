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Motosiklet sürücüsü kadın, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü kadın, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya- Gazipaşa istikametinde seyir halinde bulunan B.E'nin (23) kullandığı 07 LFS 68 plakalı kamyon, Sultan Demirel (33) idaresindeki 07 AUP 103 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonun altında kalan kadın feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Demirel'in cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırılırken kamyon sürücüsü B.E. ise gözaltına alındı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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