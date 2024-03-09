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MİT ve İstanbul Emniyeti, MOSSAD ajanlarını yakaladı

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MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. Ajanlar, MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk'in talimatları doğrultusunda çalıştıklarını itiraf etti.

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı.

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.

MOSSAD casusu Ayberk'in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria'dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler.

Ekipteki isimler Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hamza Turhan İstanbul Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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