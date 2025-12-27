Haberler

Mersin Limanı'nda 182 milyon TL'lik gümrük kaçakçılığı operasyonu

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen gümrük kaçakçılığı soruşturmasında, devleti yaklaşık 182 milyon TL zarara uğratan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. 13 kişi ve 5 şirketin banka hesaplarına el konuldu.

Mersin Limanı üzerinden transit beyannamesiyle Türkiye'ye getirilen granit cinsi eşyaların, antrepo rejimine tabi tutulduktan sonra daha düşük vergilendirilen mermer cinsi eşya olarak ithalat beyannamesine bağlanarak iç piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, bu yöntemle devlet hazinesinin yaklaşık 182 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Soruşturmada, transit ticaret kapsamında antrepoda bulunması gereken granit eşyaların, daha düşük değerdeki mermer eşyalarla değiştirildiği, granit ürünlerin ise yeniden transit ticarete konu edilmiş gibi gösterildiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca benzer yöntemle transit rejimi kapsamında antrepoda tutulması gereken cam cinsi eşyaların da iç piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen antrepo ve şirket sahipleri ile gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında 5 şirket ile 13 şüphelinin banka hesaplarına el konulurken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - MERSİN

