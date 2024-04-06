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Mersin'de Yanarak Ölen Ailenin Cinayet Zanlısı Tutuklandı

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Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, dün sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangın fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında Anne Nurgül (35) ile oğlu Emrullah Kaya (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya'nın da araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulundu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi. Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı. Olayın ilk anından itibaren detaylı çalışma yapan ekipler çok geçmeden şüphelinin aynı mahalleden 35 yaşındaki H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül'ün alyansını sattığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki adresi belirledi.

Adrese dün akşam operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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