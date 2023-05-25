Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 150 gram kubar esrar, 660 kök Hint keneviri, 110 gram kenevir tohumu ile 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mersin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bozyazı Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title