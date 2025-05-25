Mersin'de Tır ve Otomobil Kazası: Otoyol Savaş Alanına Döndü

Mersin'de Tır ve Otomobil Kazası: Otoyol Savaş Alanına Döndü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası otoyolda devrilen tır ve etrafa saçılan deterjan kolileri büyük bir kaosa neden oldu. Kazada yaralanan olmamasına rağmen trafik akışı tek şeritten devam etti.

İki tır ve bir otomobilin karıştığı kazada otoyol savaş alanına döndü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde 2 tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası otoyol savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin- Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde 2 tır ve bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası tırlardan biri devrilirken, otomobil ise yoldan çıktı. Devrilen tırdaki deterjan kolileri yola savrulunca ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada yaralan olmazken, trafik bir süre Pozantı istikametine tek şeritten verildi.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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