Mersin'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesinde 3 şüphelinin ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında para verip, ardından da tehdit ile senet imzalattığını belirledi. Bunun üzerine ekipler 3 ayrı adrese operasyon yaptı, şüphelileri yakaladı. Yapılan aramada 70 adet dolu senet, 1 tapu, 9 borç defteri, 2 cep telefonu ve 4 pos cihazı ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN