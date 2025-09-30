Mersin'de Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de tamamen siyah kıyafetli ve yüzü kapalı patenli bir kişi, iş yerine silahla defalarca ateş etti. O anların güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayla ilgili polisin çalışmasıyla belirlenen şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, önceki gün sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1812 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tamamen siyah giyimli bir şüpheli bodrum katında dikim atölyesi olan yerde bir süre oyalandıktan sonra patenle kayarak elindeki silahla defalarca ateş açtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

3 şüpheli yakalandı, silahı kullanan tutuklandı

Kurşunların duvara isabet ettiği olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada iş yeri sahibi ile husumetli olan şüpheliler belirlendi. Düzenlenen operasyonla iş yerine ateş eden M.N. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Silahın da ele geçirildiği operasyonda şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.N. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında M.N. isimli şüpheli tutuklanmıştır" denildi. - MERSİN