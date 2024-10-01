Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Silahlı Gasp Olayı: 5 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Silahlı Gasp Olayı: 5 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir şahsın silah zoruyla alıkonularak 2 milyon lirası gasp edildi. İkisi kadın 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayın detayları, restoranın güvenlik kameralarında kayıt altına alındı.

Mersin'de silah zoruyla alıkoydukları bir şahsın 2 milyon lirasını gasp eden 2'si kadın 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın silah zoru ile alıkonularak gasp edildiğinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, ikisi kadın 5 kişiden oluşan suç örgütünün bir şahsı sohbet amacıyla restorana davet ettikleri, daha sonra buradan silah zoru ile araca bindirerek kırsal bir araziye götürdükleri ve yine silah zoru ile şahsın mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon lira parasını kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Restoranın güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, tespit ettiği 2'si kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. ve M.Ö. tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, şüphelilerin şahsı restorandan çıkarıp götürdükleri anlara ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin restorana gelişi ve restorandan ayrıldığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel mersin Suç

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını demek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda? KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });