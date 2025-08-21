Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda sigara kaçakçılığı yapan iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 15 bin 800 adet içi boş bandrolsüz makaron, 3 bin 480 adet dolu makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün ve bir makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Mut ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığının tespit etmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 bin 800 adet içi boş bandrolsüz makaron, 3 bin 480 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün ve 1 elektrikli makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.