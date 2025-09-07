Haberler

Mersin'de Paraşüt Kazaları: İki Sporcu Kurtarıldı

Mersin'de iki ayrı paraşüt kazası yaşandı. Bir paraşütçü tabelanın direğine takılırken, diğeri denize düştü. Her iki sporcunun sağlık durumu iyi.

Mersin'de farklı paraşüt etkinliklerinde iki ayrı kaza yaşandı. Bir paraşütçü tabelanın direğine takıldı, diğeri ise denize düştü.

İlk kaza, Tarsus ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü yapan bir sporcu, 'Eshab-ı Kehf'e Hoş Geldiniz' yazan tabelanın direğine takıldı. Direkle askıda kalan sporcuya çevreden geçen motorcular yardım etti. Sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise, Merkez Mezitli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Kentte paraşüt uçuşu yapan sporculardan biri denize düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, suda bulunan sporcuyu can simidiyle tekneye çekerek kurtardı. Daha sonra paraşüt, denizden ekiplerin koordineli çalışmasıyla alındı.

Kurtarılan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
