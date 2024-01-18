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Mersin'de narenciye yüklü tır yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, narenciye yüklü bir tırın mazot tankının delinmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında şans eseri yaralanma olmadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait olan, H.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 33 AL 590 çekici ve 33 AKM 181 dorse plakalı narenciye yüklü tır Tarsus-Pozantı istikameti Çamalan kantarı bölgesinde, iddiaya göre mazot tankının henüz bilinmeyen bir nedenle delinmesinden dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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