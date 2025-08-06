Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim: Cezalar ve Yakalamalar

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde, 124 konaklama tesisi incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ceza kesilirken, hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan bir şahıs da yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada; genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında kent genelinde faaliyet gösteren otel, pansiyon ve günübirlik evlerden oluşan toplam 124 konaklama tesisi denetlendi.

105 ekip ve 293 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 7 işletmeye, aylık veri göndermemekten toplam 476 bin 581 TL, 2 işletmeye, çalışan bildirimi yapılmamasından dolayı 11 bin 902 TL, 3 işletmeye, emniyet terminaline bağlantı eksikliğinden dolayı 408 bin 567 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, bir konaklama tesisi için anlık veri gönderimi yapmaması nedeniyle, bu fiilin ikinci kez tekrarlanmasından dolayı kapama, mühürleme ve ruhsat iptali işlemleri başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak, gerekli işlemler için ilgili polis merkezine teslim edildi. - MERSİN