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Mersin'de kayıp çocuklar bulundu

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Mersin'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününden bu yana kayıp olarak aranan ikisi 16, biri 13 yaşında 3 çocuk, Adana'da bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki İ.E.K. ile 16 yaşındaki ablası N.K. ve Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri 16 yaşındaki kız çocuğu M.P., Ramazan Bayramı'nın ilk günü evden ayrıldı. Dedeleri vefat ettiği için taziye ile uğraşan aile bir süre sonra çocukların kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik güçlerine başvuran aile, gelen ihbarları değerlendirerek kent merkezinin yanı sıra farklı şehirlerde de çocuklarını arama çalışmasını sürdürdü.

Kayıp çocuklar 4 gün sonra bulundu. Adana'da bulunan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen çocukların Mersin'e getirildiği öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan çocukların, ailelerine teslim edildiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Mersin Çocuk Adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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