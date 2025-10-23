Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: 20 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen iki şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 20 bin 360 dolu makaron ve diğer kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsı yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak için operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 20 bin 360 dolu makaron, 15 bin boş makaron, 3 bin 620 sigara sarma kağıdı, 5 bin sigara filtresi, 5 bin 700 şeffaf sigara poşeti ve 42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa