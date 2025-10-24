Mersin'de Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Osmaniye'de Yakalandı

Mersin'de ziynet eşyası dolandırıcılığı yapan H.Y. kaçmaya çalışırken Osmaniye'de ticari takside yakalandı. Şüphelide ele geçirilen ziynet eşyası ve paraların toplam değerinin 2 milyon 109 bin 92 TL olduğu bildirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir ticari araçta yapılan aramada, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ve nakit para ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan H.Y. isimli şüphelinin çantasında yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin, söz konusu ziynet eşyalarını Mersin'de dolandırıcılık yoluyla elde ettiği tespit edildi. Yapılan sayımda, çanta içinde 2 bin 750 dolar, 300 avro, 14 bin 440 TL, 20 tam altın, 2 yarım altın, 3 çeyrek altın, 8 bilezik, 2 altın yüzük, 3 çift altın küpe ile 1'er adet altın bileklik ve zincir ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin 2 milyon 109 bin 92 TL olduğu bildirildi.

Şüpheli H.Y. ile birlikte ele geçirilen eşyalar, yürütülen tahkikat kapsamında Mersin Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - OSMANİYE