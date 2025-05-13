ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı, geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Mersin'de 50 Milyonluk Oto Hırsızlığı Operasyonu: 15 Tutuklama

Mersin'de 50 Milyonluk Oto Hırsızlığı Operasyonu: 15 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan 22 lüks araç ele geçirildi. Oto hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, 15'i tutuklandı. Şebekenin yurtdışından kaçak yollarla araç getirdiği ve sahte belgelerle trafiğe çıkardığı belirlendi.

50 milyonluk Change operasyonu: 15 tutuklama

Mersin polisinin oto hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Change olduğu tespit edilen piyasa değeri 50 Milyon TL olan aralarında lüks otomobillerinde olduğu 22 araç ele geçirildi

Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirdikleri, tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları da belirlendi

MERSİN - Mersin polisinin oto hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Change olduğu tespit edilen piyasa değeri 50 Milyon TL olan aralarında lüks otomobillerin de olduğu 22 araç ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlık şebekesinin tespit edilip yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramalarda 1'i yurt dışından çalıntı olmak üzere piyasa değeri 50 milyon lira olan 22 araç, ayrıca şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda, 2 parçalanmış araç, 4 change araca ait motor bloğu, şase numarası basımında kullanılan numaratör, şeşitli araçlara ait tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirdikleri, tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları da ortaya çıktı. Şüpheliler emniyete götürülerek ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da Mersin Valisi Atilla Toros ile operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.