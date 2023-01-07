Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı

Mersin'de 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın korkuttu.

Mersin'de 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede diğer katlara da sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sadece maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Ataş Evleri isimli apartmanın zemin katında bulunan bir temizlik firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek, üst katlara da sıçradı. Durumu erkenden fark eden bina sakinleri binayı boşalttı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir İtfaiye Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title