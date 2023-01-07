Mersin'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı

Mersin'de 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede diğer katlara da sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sadece maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Ataş Evleri isimli apartmanın zemin katında bulunan bir temizlik firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek, üst katlara da sıçradı. Durumu erkenden fark eden bina sakinleri binayı boşalttı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - MERSİN