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McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu

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McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinden yiyen 49 kişiye ölümcül bir bakteri bulaştı. Bu kişilerden 10'u hastaneye kaldırırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Ürünün satışları geçici olarak durduruldu.

ABD, uluslararası hazır yemek zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalı ile sarsıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu'ndan (CDC) yapılan açıklamada, McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinden tüketen 49 kişinin Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastalandığı, 10 kişinin ise hastanelik olduğu bildirildi. Hastaların kendileriyle yapılan görüşmelerde belirti göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediğini ve özellikle "Quarter Pounder" tükettiğini ifade ettiği kaydedilirken, Colorado eyaletinde yaşayan 1 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

SOĞAN VE DANA KÖFTESİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarıldı. CDC, McDonald's'ın söz konusu gıda maddelerinin kullanımını şüpheli vakaların görüldüğü eyaletlerdeki şubelerde geçici olarak durduğunu açıkladı. Skandalın ardından McDonald's hisselerinin yaklaşık yüzde 9 değer kaybetmesi ise dikkat çekti.

KANLI İSHAL, KUSMA VE BOĞAZ KURULUĞU...

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3 ila 4 gün sonra başladığını ve çoğu insanın 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38,8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyardı.

E.COLİ BAKTERİSİ NEDİR?

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin "Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)" gibi bazı alt türleri hayatı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.

McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekonomi Bakteri 3-sayfa Sağlık

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Yorumlar (11)

Kobayashi Besiktas:

E.coli insan bağırsağında bulunan faydalı bi bakteridir. Ağız yoluyla mideye geçmesi gastroenterite neden olur çoğu zaman ölümcül değildir. Ağır isal ve kusmaya neden olur. Uzun lafın kısası insanlara b.k yedirmişler

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7
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Ridvan Yuksel:

Yusuf köfteyi yerden yere vuran yavşaklar şimdi yazsanıza çok kahpesiniz yapay burger yiyip çocukları seviyorsunuz

60
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Tamer:

Türkiyede olsun millet inadına gider yir.

73
7
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Babacan yalçın:

Hiç yemedim yemem de

58
2
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Bilge Tanrıöver :

Gönderin Türkiye’ye bir alana bir bedava yanında soğan halkası promosyonu ile

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Ali Gürgen:

desenize personel köfteye sıçtı diye. başka nerden bulaşacak

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Senrey26:

yereli ayrı globali ayrı. bundan sonra ev dışında en fazla kraker yerim.

9
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White Turk:

B.k. M.c. Gibi hamburger görünüm lü yapay şeyleri yiyenler için içinden b.k. Çıkması çokda sorun değil. Onlar için bu haber reklam içeriği olur.

9
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nail karayel:

Yapay etin önünü açma çabaları

4
0
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A. Erol:

Trump orada boy gösterdikten sonra oluyor.. yersen. birileri karıştırıyor.

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