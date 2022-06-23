Marmaris'teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Marmaris'teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marmaris'teki orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli itiraf etti. Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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